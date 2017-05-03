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  1. 03 Mayıs 2017 19:19

Potada dev derbi !

Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Potada dev derbi !
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Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saha avantajı Fenerbahçe olduğu olduğu için ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanırken, seri sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'na taşındı.

Play-Off yarı finalinin ilk iki maç Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı. Bu maçlarda Fenerbahçe; 83-61 ve 97-73'lük skorlarla galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti ve final için avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, parkeye seriyi uzatmak için çıkacakken, sarı-lacivertliler de galip gelip adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

basketbol , fenerbahçe , galatasaray