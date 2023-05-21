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THY EuroLeague'de şampiyon belli oldu

THY EuroLeague'de şampiyon belli oldu
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THY Euroleague Finali'nde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol ekibi 11. Euroleague şampiyonluğunu kazandı.

THY Euroleague’de sezonun en büyüğü belli oldu. Litvanya’da düzenlenen Euroleague Final-Four finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, Zalgirio Arena’da karşı karşıya geldi. 

İlk periyodu Olympiakos 24-17 önde tamamlarken, devre ise 45-45 eşitlikle geçildi. 

Üçüncü periyodu da Yunan takımı 63-59 üstün bitirdi. Final periyodu nefesleri keserken, Real Madrid salondan 79-78 mağlup ayrılarak Euroleague şampiyonluğunu elde etti. 

Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Olympiakos'tan Sasha Vezenkov oldu.

Real Madrid 20. kez çıktığı Euroleague finalinde 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 sezonlarının ardından 11. kez mutlu sona ulaştı.

Etiketler THY EuroLeague EuroLeague şampiyon real madrid
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