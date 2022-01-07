THY Euroleague'de tüm maçlara koronavirüs ertelemesi

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

THY Euroleague'in bu hafta oynanması planlanan karşılaşmalara korona virüs engel oldu. Takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı daha önce 9 maçtan 8'inin ertelendiği duyurulmuştu.

Geriye bugün oynanması planlanan Olimpia Milano - Zenit mücadelesi kalmıştı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'te çıkan vakalardan dolayı bu müsabakanın da ertelendiği ifade edildi. Bu durumun ardından 19. haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu.

Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.