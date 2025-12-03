Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi''

  1. Anasayfa
UC Irvine formasıyla NCAA kariyerine adım atan Derin Saran, performansıyla NBA takımlarının radarına girdi.

Amerikan kolej basketbolunda adını duyurduktan sonra NCAA kariyerine adım atan Derin Saran, NCAA’deki 2'nci yılında UC Irvine'da 9 maçta 32 dakika, 15 sayı, 7 ribaund, 4,2 asist ve 1,4 top çalma istatistiklerine imzasını attı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Saran’ın oğlu, Fenerbahçe Klübü Başkanı Sadettin Saran’ın yeğeni 20 yaşındaki Derin Saran üst sınıf oyuncularla dolu bir kadroda oynamasına rağmen şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

NBA yazarı Marc J. Spears son olarak San Jose State karşısında 24 sayı atan Derin Saran hakkında "Derin Saran'ın güçlenmesi ve üçlüğünü geliştirmesi lazım. Özel bir yetenek. NBA'deki takımların radarına girdi, bu sene olmasa bile 2027 Draft'ı için izlemedeler" ifadelerini kullandı.

