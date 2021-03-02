Beşiktaş Atiba ile uçtu: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yarışını sürdürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba kaydetti.
Maçın ilk yarısı düşük tempoyla oynanırken ikinci yarıda iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi. Öte yandan mide ağrısı yaşayan Ersin Destanoğlu, maç öncesi kadrodan çıkarıldı.
İlk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Acquah, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol