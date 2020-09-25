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  3. 25 Eylül 2020 18:32

Derbi öncesi büyük şok! 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Derbi öncesi büyük şok! 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse yakalandığını duyurdu.

TFF Sağlık Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
 
 

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