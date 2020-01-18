Berk , Çetin , Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

