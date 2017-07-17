Boksta Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Profesyonel boksta iki siklette düzenlenecek "Muhammed Ali Kupası" maçları Eylül ayında başlayacak. Boksta "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen maçlar, Süper Orta siklet ve Hafif Ağır sikletin en iyi sekiz boksörü arasında eleme usulü yapılacak.



Süper Orta siklette mücadele edecek olan Türk boksör Avni Yıldırım, geçtiğimiz hafta Arthur Abraham'ı büyük puan farkı ile yenen İngiliz Chris Eubank JR. ile karşılaşacak. Avni Yıldırım'ın menajerliğini Ahmet Öner yapıyor.



Kuraları Monaco'da çekilen turnuvanın ilk maçları Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Yarıfinaller 2018 Ocak ve Şubat aylarında, final maçları ise 2018 Mayıs ayında yapılacak.



Boksörlerin hepsi belirli bir katılım payı alacak. Galip gelen boksöre ekstra 1 milyon dolar bonus ödenecek. Şampiyonlara elde edilecek gelire göre ayrıca bir pay verilecek. En büyük ödül ise Muhammed Ali adına hazırlanacak pırlanta kemer olacak.



Çekilen kura sonucu boksörler ilk turda şu şekilde eşleşti:



HAFİF AĞIR SİKLET

1. Oleksandr Usyk (Ukrayna) - Marco Huck (Almanya)

2. Murat Gassiev (Rusya) - Krzysztof Wlodarczyk (Polonya)

3. Mairis Briedis (Letonya) - Mike Perez (Irlanda/Küba)

4. Yunier Dorticos (Küba) - Dmitry Kurryashov (Rusya)



SÜPER ORTA SİKLET

1. George Groves (İngiltere) - Jamie Cox (İngiltere)

2. Callum Smith (İngiltere) - Erik Skoglund (İsveç)

3. Chris Eubank jr. (İngiltere)- Avni Yıldırım (Türkiye)

4. Jürgen Braehmer (Almanya) - Rob Brant (ABD)

Yarı finalde 1. maçın galibi ile 3. maçın galibi, 2. maçın galibi ile 4. maçın galibi karşılaşacak.