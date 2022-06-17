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  4. Gururlandıran başarı: Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı Dünya ikincisi oldu

Gururlandıran başarı: Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı Dünya ikincisi oldu

Gururlandıran başarı: Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı Dünya ikincisi oldu

Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi oldu.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

Etiketler Ayşe Begüm Onbaşı mili spor cimnastik
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