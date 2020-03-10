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  5. 10 Mart 2020 21:48

Olimpiyat ateşi ilk kez seyircisiz yakılacak

Korona virüs nedeniyle olimpiyat ateşi ilk kez seyircisiz yakılacak. Yunanistan Olimpiyat Komitesi, 12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan törene seyirci alınmayacağını duyurdu.

Olimpiyat ateşi ilk kez seyircisiz yakılacak
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Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni korona virüs (Covid-19) hastalığından dolayı tarihte ilk kez olimpiyat ateşi seyirci olmadan yakılacak. Yunanistan Olimpiyat Komitesi, 12 Mart’ta düzenlenmesi planlanan törene seyirci alınmayacağını duyurdu.

Neredeyse yüzyıllık bir geleneğin bozulduğu karar kapsamında, törene Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Komitesi’nden sadece 100 kişinin katılmasına izin verilecek.

Meşaleyi yakma töreninin provaları da basına kapalı yapılacak. Seremoninin düzenlendiği antik kent Olimpiya, Covid-19’dan en fazla etkilenen şehirler arasında yer alıyor. Yunanistan’da korona virüsten etkilenen kişi sayısının 90 civarında olduğu belirtiliyor. 

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