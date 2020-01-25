Salon: İnegöl
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Bertuğ Öndeş, Berkan Bozan)
Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)
Setler: 26-24,19-25,15-25,14-25
Süre: 107 dakika (30, 28, 24, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
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