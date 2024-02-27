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Eda Erdem heykeli inceledi: Kalbimde kelebekler uçuşuyor

Eda Erdem heykeli inceledi: Kalbimde kelebekler uçuşuyor
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 8 Mart'ta açılışı planlanan heykelini yapım yerinde inceledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre milli voleybolcu, yönetici Simla Türker Bayazıt ile heykelinin son halini görmek için Bursa'daki Tankut Öktem Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

Heykelini incelediği sırada duygu dolu anlar yaşayan tecrübeli voleybolcu, FB TV'ye açıklamada bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Eda, "Kalbimde kelebekler uçuşuyor. Çok güzel, inanılmaz eserlerin olduğu bir atölyedeyiz. İçeri girince insan inanılmaz bir ortama geldiğini anlayabiliyor. Bu atölyede çok büyük bir emek var. Heykelimi görünce, 'Gerçekten o gün bugün mü?' dedim. İnşallah 8 Mart'ta açılışını yapacağız. O gün belki duygularımı daha iyi ifade edebilirim. İlk kez görüyorum, inanılmaz bana benziyor. Pınar Hanım ve ekibi inanılmaz bir iş çıkarmışlar. Saçımın duruşundan yüzümdeki ifadeye, vücudumdaki o kararlı duruşa… Her şeyi çok güzel yansıtmışlar" ifadelerini kullandı.

Simla Türker Bayazıt ise "Bizim için çok heyecanlı bir gün. Eda kaptanımızın heykelinin atölye ziyaretini gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 aylık bir süreç. Pınar Hanım'la tanıştık, anlaştık ve bu yola çıktık. Heykel natamam ama büyük bir yol almış şekilde gördük. Çok büyük heyecan. Hepimiz için büyük bir gurur. Eda'nın heyecanı hepimize geçti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu gururu hep beraber yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Eda Erdem Dündar, heykeli yapan heykeltıraş Pınar Öktem Doğan'a imzalı formasını takdim etti.

Etiketler Eda Erdem Fenerbahçe heykel
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