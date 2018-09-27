EURO 2024'ün ev sahibi Almanya oldu !

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu. Türkiye ile Almanya arasındaki yarışta kazanan Almanya oldu.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Oylamayı 12'ye 4 Almanya'nın kazandığı ortaya çıktı.

EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETMİŞTİK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetmişti. 2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti.

EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Türkiye, daha sonra 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi. EURO 2024 için adaylığını 15 Şubat 2017 tarihinde açıkladı. Adaylık başvurusu da 2 Mart 2017'de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya'nın aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sloganı "Birlikte Paylaşalım" olmuştu.

Bugün yapılan oylama sonrasında ise UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Almanya olarak açıkladı.