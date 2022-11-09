FIFA 2023 simülasyonu Dünya Kupası'nın kazananı belirledi

FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, Katar'daki Dünya Kupası'nı Arjantin kazanacak, gol kralı Messi olacak.

Dünyanın en çok satılan ve oynanan futbol oyunu FIFA 23, Dünya Kupası için simülasyon yaptı. Oyunun simülasyonuna göre Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazanıyor.

EA Sports'un yapımcısı olduğu FIFA oyun serisinin eski versiyonlarında, 2010, 2014 ve 2018'deki Dünya Kupası kazananları önceden bilinmişti. Oyun simülasyonu Dünya Kupası'nı 2010'da İspanya, 2014'te Almanya, 2018'de de Fransa'nın kazanacağını önceden bilmişti.

Katar'daki Dünya Kupası'na dair tahminlerde de Arjantin finalde Brezilya'yı 1-0 yenerek kupanın sahibi oluyor. Lionel Messi, turnuvada attığı 8 golle gol kralı oluyor.