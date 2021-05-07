Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama

Fransa Ligi'nde Lille takımıyla Paris Saint Germain (PSG) hegemonyasını yıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz, aracıyla tesislere girdiği anda taraftarın inanılmaz sevgi gösterisiyle karşılandı.

Fransa Lig 1'de Lille takımıyla PSG'nin 1 puan önünde son 3 hafta giren Burak Yılmaz, taraftarın sevgilisi konumunda.

35 yaşındaki Milli futbolcu Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydetti. Burak şu anda takımın en çok gol atan ismi durumunda.

Diğer milli oyuncularımız Zeki Çelik 3, Yusuf Yazıcı da 7 golle takımlarına katkıda bulundu.

Bu akşam oynanacak Lens karşılaşması hakkında konuşan Burak, "Burak sen hiç gol atmayacaksın' deseler, hemen kabul ederim. Gol atmak, iyi oyun artık önemli değil. Artık şampiyonluk önemli. Sakin kalmalıyız. Genç bir takımız ama üstesinden geleceğiz. Önce Lens maçı, sonra diğer maçlara odaklanacağız. Şampiyonluk için hata yapmamamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

Aracıyla tesislere giriş yapan Burak Yılmaz'a Lille taraftarının sevgisi dikkat çekti.