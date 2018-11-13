10 maç ceza alan Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar belli oldu!

PFDK tarafından daha önce 7 maç cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maç daha ceza aldı.

Kayserispor maçını tribünden izleyen Terim, 9 maç sonra cezasını tamamlayacak. Tecrübeli teknik direktörün ligde yedek kulübesinde yer alması, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki performansına bağlı değişebilir.

İKİNCİ YARIYA YETİŞME İHTİMALİ VAR

Eğer Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki tur atlarsa Fatih Terim, ligin ikinci yarının ilk maçı olan Ankaragücü maçına yetişecek. Ancak bunun için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda önce 5. tur, ardından son 16 turunu geçmesi gerekecek.

İşte Fatih Terim'in kulübede olamayacağı maçlar;

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. tur

Rizespor

Türkiye Kupası 5. tur rövanş

Başakşehir (D)

Sivasspor

Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)

Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)

