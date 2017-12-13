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  4. 2018 Dünya Kupası
  5. 13 Aralık 2017 17:05

Dünya Kupası İddaa oranları açıklandı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için iddaa oranları açıklandı. İşte favori ülke...

Dünya Kupası İddaa oranları açıklandı
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Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı. İşte Brezilya’dan Suudi Arabistan’a, Güney Kore’den Arjantin’e Almanya’ya ülkelerin Dünya Kupası’nı müzelerine götürme oranları…

SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00

PANAMA- 1000.00

TUNUS- 700.00

GÜNEY KORE- 700.00

İRAN- 500.00

KOSTA RİKA- 400.00

FAS- 300.00

AVUSTRALYA- 300.00

JAPONYA- 200.00

SIRBİSTAN- 150.00

PERU- 150.00

NİJERYA- 150.00

İZLANDA- 150.00

MISIR- 150.00

İSVEÇ- 120.00

SENEGAL- 120.00

MEKSİKA- 100.00

İSVİÇRE- 70.00

DANİRMARKA- 70.00

POLONYA- 30.00

HIRVATİSTAN- 30.00

RUSYA- 25.00

KOLOMBİYA- 25.00

URUGUAY- 22.00

PORTEKİZ- 22.00

İNGİLTERE- 15.00

BELÇİKA- 11.00

ARJANTİN- 8.50

İSPANYA- 6.50

FRANSA-6.00

BREZİLYA-5.50

ALMANYA- 5.00

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