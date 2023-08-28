  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 4 kulübümüzün Avrupa maçlarının yayıncı kuruluşları belli oldu

4 kulübümüzün Avrupa maçlarının yayıncı kuruluşları belli oldu

4 kulübümüzün Avrupa maçlarının yayıncı kuruluşları belli oldu
Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren 4 temsilcimiziz play-off maçlarına çıkacak. O maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ise belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Galatasaray, Molde'yi sahasında konuk edecek. Mücadele 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında konuk edecek. Adana Demirspor da Genk ile sahasında karşılaşacak.

YAYINCILAR BELLİ OLDU
Temsilcilerimizin play-off turundaki maçlarının yayınlacıları şöyle:

Galatasaray-Molde karşılaşması EXXEN'de yayınlanacak.

 Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ise S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor-Genk karşılaşması TV 8.5 ekranlarında olacak.

Etiketler fenerbahçe beşiktaş galatasaray adana demirspor avrupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda cep telefonu kullanmak tarih oluyor!
İstanbul'da maymun paniği: Başıboş maymun sokaktan geçenlere saldırdı
AK Parti'de olağanüstü kongre kararı
Ebrar Karakurt kendisini hedef alan kişiye smacı bastı!
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı
Ebru Polat kalça estetiği mi yaptırdı?
Sinem Kobal tatil pozlarına devam ediyor
Tavuklar okuma yazma öğrendi! Yumurtaya sahiplerinin adını yazdılar
Okul kıyafetlerine büyük zam
Bir ilimizi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında