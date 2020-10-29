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  4. 29 Ekim 2020 16:26

Abdullah Avcı Antalyaspor'la anlaştı!

Teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayıran Fraport TAV Antalyaspor’da, göreve Abdullah Avcı getiriliyor.

Abdullah Avcı Antalyaspor'la anlaştı!
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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor’da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.

Abdullah Avcı ile anlaşıldı
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Tamer Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe maçında sahada
Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.

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