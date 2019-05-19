Abdurrahim Albayrak: Bugün sahada konuştuk ve şampiyon olduk

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 22. şampiyonluğun kazanıldığı Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Zorlu bir sezon geçirdiğini söyleyen Albayrak, "Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, taraftarlarımıza ve Galatasray yönetim kurulu masasında oturan tüm arkadaşlarıma desteklerinden, birlikte çalışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım geceler oldu, çok ağladığım geceler oldu, tek başıma ağladığım dakikalar oldu. Çok yüklendiler, Albayrak transfer nerede dediler ama biz hep şampiyon olacağız dedik, bize inanın dedik, acele etmeyin dedik, çok futbolcu ile görüştük dedik. Bize bu günleri gösteren Allah'ıma sonsuz şükürler olsun" dedi.

"TECRÜBEYLE KONUŞUYORUZ; BOŞA KONUŞMUYORUZ"

Geri adım atmadıklarını kaydeden ve 6 kez yönetimde olduğu dönemde 6 şampiyonluk aldığını vurgulayan idareci, "Herkes ümidini bizden kesmişti. 8 puan fark olduğunda biz soyunma odasında bir konuşma yaptık ve soyunma odasında alkış, kıyamet koptu dediğim zaman kendi içimizdeki arkadaşlar da bizi eleştirdiler. O gün o takımı, Başakşehir maçına hazırlamasak ve 1-1 berabere kalmasak, aradaki puan farkı daha da açılacaktı. Tecrübeyle konuşuyoruz, boşa konuşmuyoruz. 6 sefer yönetimde oldum, 6 kere şampiyon oldum. Demek ki tecrübelerimiz var, onun için konuşuyoruz. Artık bundan sonra sezonun sonunu bekler arkadaşlar. Ligler Mayıs ayında bitiyor ve Mayıslar Galatasaray'ın" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT ÇAKIR EN İYİSİ, SAYGIM SONSUZ"

Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ile ilgili suçlamaları ve Cüneyt Çakır'ın yönetimi ile ilgili görüşleri sorulan yönetici, "Bugün sahada konuştuk, 3 puan aldık ve şampiyon olduk, konuşmak buna denir. Ortamı germenin anlamı yok bu mutlu günden sonra. Gollerin bir tanesinin gol olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği ve Avrupa'nın en önemli hocalarından Cüneyt Çakır. Kendisine saygım sonsuz. Kadıköy'de de Cüneyt Çakır hocayla şampiyon olmuştuk, bir şey söylemeye lüzum görmüyorum" diye konuştu.

"ÇOK KÜSTÜĞÜM, ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLDU"

Çok çalışarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Rahmetli Sakıp Sabancı, mekanı cennet olsun, rahmetle anıyorum kendisini, şmyle söylerdi, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çok küstüğüm, üzüldüğüm, kırıldığım anlar oldu. Galatasaray sevgisi o kadar ağır basıyor ki, Galatasray'dan ayrılmama müsaade etmedi. o anlarda duygularıma hakim olmasam, zor durumlara düşerdim. Ailem hep yanımda oldu. 11 bin insan çalışıyor yanımda ve her şeyi bırakıyorsunuz, Galatasaray ağır basıyor. Rize'de oğlum Yasin ve Hikmet ile çok üzülmüştük. Bu şampiyonlukta onların da çok katkısı vardır, onların da gözlerinden öpüyorum" mesajını yolladı.

"TARAFTARLAR İLK YARI ORUÇLU OLDUĞU İÇİN BAĞIRMADI"

Taraftarlara mesaj yollayan tecrübeli idareci, "Bu şampiyonluğun camiaya barış getirdi, birlik ve beraberlik içinde Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdi. Camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Taraftarlarımız kar demeden, kış demeden, bizleri yalnız bırakmadı. İlk devre oruçlu oldukları için pek bağırmadılar, oruç açtıktan sonra asıldılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diyerek sözlerini noktaladı.

