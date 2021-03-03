Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Yeter be! Adalet istiyoruz

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyeti sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Neler olduğunu tüm Türkiye, çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor başkanı isyan ediyor, verilmeyen penaltı. Ama VAR’da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır, VAR’a kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem

BÖYLE Mİ DURDURMAK İSTİYORSUNUZ

Dün akşam Malatya’da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı çıkıp isyan ediyor. Sahada hakem göremedim, hakem var mıydı, yok muydu, kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed’i böyle mi durdurmak istiyorsunuz

KİMSE KONUŞAMIYOR

Demek ki bugünkü planlarını bozamadık, olmuyor. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı, yeter artık. Yeter buramıza geldi. Nedir bu be. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp neden buralara geliyoruz. Neden kar, kış demeden çalışıyoruz. Neden milyon Dolar’ları sokaklara döküyoruz. Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Konuştun mu cezayı basıyorlar

PENALTININ BABASIDIR

Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.

BENİ MEN ETSİNLER

Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Nedir bu ya? Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi?