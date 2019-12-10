Abdurrahim Albayrak taraftarlara seslendi: Güzel günler bizi bekliyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı haftasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah iyi bir maç olur. Buradan puan veya puanlarla döneriz. Zor bir maç. Her şeye rağmen futbol bu, ne olacağı bilinmez. Galatasaray'ın ne diyeceği de bilinmez. İnşallah ülkeye puan veya puanlarla döneriz. Bunun için çok güzel bir zemin var. Zannediyorum tüm biletler de satılmış, tamamen dolu bir stat olacak. Rakip Paris Saint-Germain. Değerini, futbolcularını, kulübün yapısını iyi biliyoruz. Ona göre yarın çıkacağız, aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok, yarın göreceğiz.

Şuna çok mutlu oldum: Taraftarımız iyi günde kötü günde hep yanımızda oldu. Yine baktım ki Paris sokaklarında yüzlerce, binlerce Galatasaray taraftarı var. Allah onlardan razı olsun. Biz bir ve birlik olduğumuz zaman Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü maçı için de taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Şampiyonluk macerası yeni başlıyor, bunu unutmasınlar. Güzel ve iyi günler bizi, camiamızı, taraftarımızı bekliyor. Galatasaray iyi yolda, kimsenin şüphesi olmasın."

