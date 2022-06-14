AK Partili vekilden TFF'ye ''tehdit'' gibi sözler

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye Futbol Federasyonu'na üye olarak önerilen Mustafa Hacıkerimoğlu'nun göreve getirilmemesi durumunda bunu düşmanlık olarak algılayacaklarını yazdı.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetiminin, TFF Yönetim Kurulu'na mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu’nu önerdiğini belirtti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Mustafa Hacıkerimoğlu isminin önerilmesinin doğru karar olduğunu ifade ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı.

Twitter hesabından TFF'yi etiketleyerek paylaşım yapan Salih Cora, "TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır. Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF Başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı. Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur." diye yazdı.

Salih Cora'nın TFF'ye yönelik "Aksi durum bizi üzer, hatta hasmane bir tutum olur" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.