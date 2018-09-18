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  4. 18 Eylül 2018 18:23

Al Nasr Negredo’yu açıkladı

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la iki yıllık sözleşme imzaladı.

Al Nasr Negredo’yu açıkladı
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Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Mavi-beyazlı ekip haberi resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

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