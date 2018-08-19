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  4. 19 Ağustos 2018 10:07

Ali Koç Emre Akbaba'yı neden istemedi ? İşte sebebi...

Fenerbahçe ile anlaşan ancak daha sonra Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba krizinin perde arkası ortaya çıktı.

Ali Koç Emre Akbaba'yı neden istemedi ? İşte sebebi...
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için çalıştığı Emre Akbaba transferi, sarı-kırmızılı ekibin lehine sonuçlandı. Fenerbahçe’nin Emre Akbaba tranferinden neden vazgeçtiği de belli oldu.

İşte detaylar:

Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor Kulübüyle görüşmeye başladı. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, iki gün önce İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar Emre Akbaba’nın transferi konusunda el sıkıştı.

Emre Akbaba Fenerbahçe'de oynamayı kabul etti

Akdeniz temsilcisiyle anlaşıldıktan sonra Emre Akbaba'yla iletişime geçildi. Görüşmede Emre Akbaba, ilk önce Fenebahçe'de oynamayı kabul etti ancak Galatasaray'ın tekrar devreye girdiğini öğrenince, sarı-lacivertli yönetime Galatasaray'a gitmek istediğini iletti. Bunu öğrenen Ali Koç'un, “Galatasaray'ın verdiği paranın her zaman fazlasını verebiliriz. Ancak Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmayan birine bir daha kabul etse bile asla bu formayı vermem” diyerek transferin çekilme talimatı verdiği öğrenildi.

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