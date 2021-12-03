  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ali Koç kararını verdi: İşte yeni teknik direktör adayı!

Ali Koç kararını verdi: İşte yeni teknik direktör adayı!

Ali Koç kararını verdi: İşte yeni teknik direktör adayı!

Fenerbahçe'de sezon başında görüşmelerin gerçekleştiği ancak sonuç alınamadığı için vazgeçilen teknik direktör Slaven Bilic için yeniden hamle yapıldı.

Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Vitor Pereira için arayışlar devam ediyor. Ali Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'i koydu. Hırvat teknik adam bu sezonun en başında Vitor Pereira yerine konuşulmuş hatta prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak 53 yaşındaki teknik adamın şu anda görev yaptığı Beijing Guoan'ın başkanı Zhou Jinhui, Bilic'in ayrılışına onay vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı teknik adama, yıl sonunda istediği takıma gidebileceğini söyledi.

İKNA EDİLECEK
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile daha fazla çalışmak istemiyor. Slaven Bilic'i takımın başına geçirmek için ise tüm çalışmalar hızlandırıldı. Hırvat teknik adamın kulübü ile görüşme yaparak ayrılığı için izin almaya çalışacağı öğrenildi. Çin'de önemli futbol kulüplerinin iflas etmesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı var. Bilic bu nedenle başkandan anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ali koç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plajda çıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi
AK Parti ile MHP anlaştı; seçim barajı belli oldu!
Sibel Can 1 gecede servet kazanacak
BBC araştırdı: ''TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor ?''
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
Yılın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye'den iki köy listede
Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti