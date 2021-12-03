Ali Koç kararını verdi: İşte yeni teknik direktör adayı!

Fenerbahçe'de sezon başında görüşmelerin gerçekleştiği ancak sonuç alınamadığı için vazgeçilen teknik direktör Slaven Bilic için yeniden hamle yapıldı.

Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Vitor Pereira için arayışlar devam ediyor. Ali Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'i koydu. Hırvat teknik adam bu sezonun en başında Vitor Pereira yerine konuşulmuş hatta prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak 53 yaşındaki teknik adamın şu anda görev yaptığı Beijing Guoan'ın başkanı Zhou Jinhui, Bilic'in ayrılışına onay vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı teknik adama, yıl sonunda istediği takıma gidebileceğini söyledi.

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Fenerbahçe, Vitor Pereira ile daha fazla çalışmak istemiyor. Slaven Bilic'i takımın başına geçirmek için ise tüm çalışmalar hızlandırıldı. Hırvat teknik adamın kulübü ile görüşme yaparak ayrılığı için izin almaya çalışacağı öğrenildi. Çin'de önemli futbol kulüplerinin iflas etmesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı var. Bilic bu nedenle başkandan anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.