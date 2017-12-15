Bayern Münih'te Robben ilk yarıyı kapattı

Bayern Münih'in Hollandalı süper yıldızı Arjen Robben lif yırtılması ve sırtındaki ağrılar nedeniyle Doha'da ameliyat olmuştu. Yıldız oyuncunun dönüşü bu hafta beklenirken kötü bir haber geldi.

Robben kendini riske etmek istemiyor

Tüm müdahalelere rağmen ağrıları geçmeyen Robben'in antrenmanlarda büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi. 20 Aralık çarşamba günü Dortmund'la oynanacak olan Almanya Kupası maçında forma giymesi beklenen Robben'in kendini riske etmek istemediği belirtildi.

Beşiktaş maçında oynayacak

Bu maçın ardından 12 Ocak 2018'e kadar ligin devre arası başlayacak. Arjen Robben'in dönüşü de ligin 2. yarısında olması bekleniyor. Bavyera ekibinin en etkili isimlerinden olan Robben'in, 20 Şubat'taki Beşiktaş maçında oynamasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

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