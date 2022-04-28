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Altay kulübünde seçim sonrası kan aktı

Altay kulübünde seçim sonrası kan aktı

Altay Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında bıçaklar çekildi ve kan aktı.

Altay Spor Kulübü’nün eski üyelerinden ve görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzeni Çağdaş Özuş, arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar tarafından bıçaklandı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı.

 HASTANEYE KALDIRILDI
Bacağından bıçaklanan Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi'nde tedavi adına alındı. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA
Öte yandan Altay'da düzenlenen olağanüstü genel kurulda tartışan taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Etiketler Altay altay kulüp kan
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