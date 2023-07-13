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Angelino resmen Galatasaray'da!

Angelino resmen Galatasaray'da!
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, RB Leipzig'den Angelino'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki oyuncunun transferine dair detaylar KAP'a bildirildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

26 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Deportivo La Coruna'da futbola başlayan Angelino daha sonra Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Hoffenheim ve RB Leipzig formaları giydi. İspanyol oyuncunun transferi için şu ana kadar toplam 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Etiketler Galatasaray galatasaray Angelino transfer
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