Arda Güler Fenerbahçe’ye dönüyor iddiası

Real Madrid’de sakatlıklarla boğuşan Arda Güler‘in ocak ayında Fenerbahçe’ye kiralanacağı öne sürüldü.

Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Defensa Central’de yer alan habere göre Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler’i maç ritmini yakalamak adına Fenerbahçe’ye kiralayabilir.

Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid’e Arda Güler için 1 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Real Madrid’in de bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe’nin Arda Güler’in Real Madrid’den kazandığı yıllık ücreti de karşılayabileceği detay olarak verildi.