  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Arda Güler Fenerbahçe’ye dönüyor iddiası

Arda Güler Fenerbahçe’ye dönüyor iddiası

Arda Güler Fenerbahçe’ye dönüyor iddiası
Güncelleme:

Real Madrid’de sakatlıklarla boğuşan Arda Güler‘in ocak ayında Fenerbahçe’ye kiralanacağı öne sürüldü.

Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Defensa Central’de yer alan habere göre Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler’i maç ritmini yakalamak adına Fenerbahçe’ye kiralayabilir.

Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid’e Arda Güler için 1 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Real Madrid’in de bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe’nin Arda Güler’in Real Madrid’den kazandığı yıllık ücreti de karşılayabileceği detay olarak verildi.

Etiketler arda güler real madrid transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yeşil altını ''Yaprak'' hasadı başladı: Tarlada 7 TL, fabrikada 1.500 TL!
KDK'dan maaş promosyonları ve kredi kartı puanları için kritik karar
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı
Restorasyonu bitmek bilmeyen Haydarpaşa Garı'ndan yıllar sonra ilk fotoğraflar
Prof. Dr. Ersan Şen'den sürpriz karar: Katılacağı partiyi açıkladı
Acun Ilıcalı o Süper Lig ekibini satın alıyor
Yargıtay'dan öğretmenlere kötü haber: Ek ders ücreti haczedilebilir
Sedat Peker hakkında olay iddia
İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya zor soru: ''AK Partili vekillerin o toplantıda ne işi vardı ?''
20 Kasım haftası burç yorumları