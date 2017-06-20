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  4. 20 Haziran 2017 22:37

Atiba'ya Amerika'dan sürpriz teklif

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, 5 milyon dolarlık teklif yaptı.

Atiba'ya Amerika'dan sürpriz teklif
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Beşiktaş'a geldiği günden beri siyah-beyazlı ekibe büyük katkı yapan ve taraftarların sevgilisi olan Atiba için Amerika'dan teklif geldi.

5 MİLYON DOLAR

NBC Sports'un haberine göre; Kanadalı Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, Beşiktaş'a 5 milyon dolarlık teklif yaptı. 2013 yılında PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Atiba, siyah-beyazlı formayla 157 maça çıktı.

Kanadalı Milli Takımı'nın formasını 77 kez giyen ve Kanada'da 5 kez yılın futbolcusu seçien Atiba'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor. 

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