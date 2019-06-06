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  4. 06 Haziran 2019 13:13

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarının ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi.

Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

Aytemiz Alanyaspor , Erol Bulut
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