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  4. 03 Eylül 2019 16:04

Başakşehir'den Mossoro ve Napoleoni'ye teşekkür

Medipol Başakşehir, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni için teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir'den Mossoro ve Napoleoni'ye teşekkür
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Medipol Başakşehir, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki futbolcunun da uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giydiği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Hem profesyonel kişilikleri hem de pozitif karakterleriyle örnek birer sporcu olan Mossoro ve Napoleoni'ye yapmış oldukları önemli katkılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Göztepe , Medipol Başakşehir , çatışma sürüyor... , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , Stefano Napoleoni , Marcio Mossoro
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