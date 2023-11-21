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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan taraftarı heyecanlandıran transfer müjdesi

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan taraftarı heyecanlandıran transfer müjdesi
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Beşiktaş Kulübü'nde 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Hasan Arat taraftarı heyecanlandıracak paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arat'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş hasan arat transfer
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