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  4. 22 Mart 2020 22:27

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Oyuncuların sözleşmelerinin ne olacağını açıklayan Çebi vatandaşlara da evde kal çağrısı verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Telefon ile programa katılan Çebi sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi.

"LİGLER OYNANMAMIŞ KABUL EDİLEBİLİR..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şahsi fikrim ligler oynanmalı. Ancak eğer süreç uzarsa bence bu sezon ligler 'oynanmamış' kabul edilmeli. Tescil olmaz." dedi.

OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ...

Oyunculara maaş ödemesi için gelen soruya ise Çebi, "Bu FIFA'nın alacağı bir karardır. Biz çıkıp oyuncuya maç oynanmadığı için para vermemezlik yapamayız. FIFA ne karar alırsa onu uygulamakla hükümlüyüz." açıklamasını yaptı.

"ALLAH KORUSUN BU İŞ UZARSA..."

Ahmet Nur Çebi, "Allah korusun bu iş uzarsa UEFA’da son 5-10 yıllık başarı puan ortalamasına bakılır, Avrupa’da temsil edilcek takımlar belirlenir." diyerek sözlerini noktaladı.

Son 10 yıllık UEFA başarı puan ortalamasına bakılıp Türkiye’den Avrupa’ya gidecek takımlar belirlenirse;

1-Beşiktaş
2-Fenerbahçe
3-Galatasaray
4-Başakşehir

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Beşiktaş , ahmet nur çebi , koronavirüs
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