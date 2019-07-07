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  4. 07 Temmuz 2019 21:55

Beşiktaş, Douglas transferinden vazgeçti

Beşiktaş'ın daha önce görüşmelerde bulunduğu Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı

Beşiktaş, Douglas transferinden vazgeçti
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beIN SPORTS'un haberine göre, siyah beyazlılarda teknik heyetin geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı Douglas için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi oyuncunun menajeriyle seneliği 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona, Benfica, Sporting Gijon ve Sao Paulo gibi kulüplerde forma giymişti.

Beşiktaş , douglas
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