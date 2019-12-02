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  4. 02 Aralık 2019 21:12

Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışma yaratan pozisyon!

Beşiktaş'ın attığı ikinci golden önce topun oyun alanını terk ettiğine dair Kayserisporlu oyuncular itirazda bulundu ancak hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerli saydı.

Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışma yaratan pozisyon!
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Beşiktaş'ın Kayserispor'a attığı ikinci golün ardından oyun alanını terk edip, etmediğine dair tartışma yaşandı.

dakikada Caner Erkin, sol çizgiye inerek ortasını yaptı ve Gökhan Gönül gelişine vurarak golü attı. Caner Erkin'in topu oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediğine dair Kayserispor kalecisi Silviu Lung bir itirazda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, Kayserisporlu oyuncuların santra yapmamasını istedi ve VAR'dan gol için onay bekledi. Video Asistan Hakemler Volkan Bayarslan ve Ceyhun Sesigüzel, topun oyun alanını terk etmediğine hükmetti ve Ümit Öztürk golü verdi.

"İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİLMESİN"

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol Devre Arası" programında, "İnsanların aklıyla alay edilmesin. Caner Erkin'in topu çıktı mı, çıkmadı mı görelim. Ofsaytı merak etmiyoruz ki, bari onu göstermeyin. Caner Erkin'in pozisyonunda çıkıp, çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler." dedi.

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