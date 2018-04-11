Beşiktaş Oğuzhan'ın değerini belirledi !

Beşiktaş’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup’u almak için ellerini ovuşturan Avrupa kulüplerine kötü haber.

Başta Arsenal, Newcastle United, Everton olmak üzere Premier Lig’den teklifler alan Oğuzhan için son dönemde İtalyan kulüpleri de gündeme gelmeye başlamıştı. Bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak için hesap yapan Avrupalılar’ın hevesin kursağında kalacağı belirtildi. Siyah-Beyazlı takımın kaptanı olan ve sözleşme yenileyen Oğuzhan Özyakup’un, önümüzdeki günlerde anlaşmasının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni anlaşmada yönetimin 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmeye eklediği belirtiliyor. Almak isteyen 60 milyon TL’yi ödemeye mecbur.