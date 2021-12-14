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Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, ''çirkin ve kötü tezahürat'' ve ''saha olayları'' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın ligde Yukatel Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Trabzonspor müsabakasında, Gaziantep FK'nin ise Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.

Adana Demirspor'un GZT Giresunspor maçında saha olayları, Demir Grup Sivasspor'un ise Galatasaray mücadelesinde usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca Göztepe futbolcusu Halil Akbunar'ın Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kural dışı hareketi yüzünden tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Etiketler beşiktaş pfdk
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