Beşiktaş Rebic transferini bitirdi: İşte bonservis bedeli...

UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana'yı farklı mağlup eden Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda önemli bir ismi kadroya katmak üzere.

TURUN KAPISINI ARALADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu’ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

'GENÇ SEMİH' TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana'nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina'dan geldi. 17 yaşındaki Semih, Kartal'ın Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe adını yazdırdı.

EMRECAN BULUT, AMARTEY VE ONANA İMZA ATTI

Transfer dönemini ezeli rakiplerine nazaran suskun geçiren Beşiktaş yönetimi, taraftarının da tepkisini çekiyor. Siyah-beyazlı kulüp şu ana kadar Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Lens'te forma giyen Jean Onana ve Somasporlu futbolcu Emrecan Bulut'a imza attırabildi.

REBIC İMZAYA YAKIN

Siyah-Beyazlılar uzun zamandır peşinde olduğu Ante Rebic’in transferini kısa zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Yıldız hücumcunun Beşiktaş’la yaptığı sözleşme detayları ve bonservisi ortaya çıktı.

500 BİN EURO ARTI BONUS

Rebic’le el sıkışan yönetim, Milan ile yaptığı pazarlıklarda son noktaya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Hırvat yıldız için Milan'a 500 bin euro ve bonus ödeyeceği öğrenildi.

Taraflar arasında son detaylar konuşulurken anlaşmanın bonservisli alma üzerine olduğu öğrenildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Menajer Ahmet Bulut'un transferi tamamlamak için ekibiyle İtalya'ya gittiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rebic, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

'1 HAFTASI VAR' DEMİŞTİ

Beşiktaş’ın flaş transferi kısa zamanda açıklamaya hazırlandığı öğrenilirken, teknik direktör Şenol Güneş de önceki gün düzenlediği basın toplantısında fitili ateşlemişti.

Güneş, “Rebic yetişseydi, Tirana maçında kadroda olacaktı. Antrenmanlarına çıkıyor, kendisiyle konuşuldu. Bu turda oynatmayacağımız için 1 hafta süresi var” demişti.

(Fanatik)