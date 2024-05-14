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Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren kız çocuğuna gözaltı

Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren kız çocuğuna gözaltı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösterdiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu, bir gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sarıyer'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu geçerken küfür ettiği öne sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu, Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan genç kız, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kız ifadesinde, yaşadığı bir trafik kazası sonrasında yaşadığı travma nedeniyle gelen araca tepki gösterdiğini belirtti. Olay esnasında Cumhurbaşkanı veya herhangi bir devlet görevlisinin orada olduğunu bilmediğini, kimsenin şahsına yönelik bir hakarette bulunmadığını ifade etti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi, genç kıza haftada bir gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı şartlarıyla adli kontrol kararı verdi. Genç kız, bu şartlar altında serbest bırakıldı.

Öte yandan, TCK'nin Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren 299-301 maddeleri uyarınca geçtiğimiz yıl 972 çocuk hakkında soruşturma açıldığı bilgisi verildi.

 

Karar Gazetesi

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanına hakaret kız çocuğu istanbul gözaltı adli kontrol şartı
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