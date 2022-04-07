Beşiktaş ve Fenerbahçe için gündeme bomba gibi düşen Luis Suarez iddiası

Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen Luis Suarez iddiası ortaya atıldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı...

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.

İSPANYOLLAR ÇOK CİDDİ

İspanya kaynaklarında yer alan haberlerde ise Suarez'in Türkiye'ye gitmesine yüksek ihtimal veriliyor.