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  4. 19 Ağustos 2018 12:13

Beşiktaş'ta gündem yeniden Deniz Türüç !

10 numara arayışlarına devam eden Beşiktaş’ta Deniz Türüç ismi bir kez daha gündeme geldi.

Beşiktaş'ta gündem yeniden Deniz Türüç !
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10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Deniz için Kayserispor Başkanı Erol Bedir daha önce yapılan görüşemelerde takas için sadece Gökhan Töre’yi düşünebileceklerini söylemişti.

Deniz için Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha Bedir’le konuştu. Bedir’in Töre fikrinin sabit olduğunu gördü. Hazırlık kampının iyilerinden olmasına rağmen Güneş’in geride kalan 5 maçta sadece 28 dakika şans verdiği ve iki LASK maçının kadrosunda da yer almayan Töre konusunda bir görüşme yapma kararı aldı.

Güneş, Töre’den faydalanamayacağını söylerse Deniz-Gökhan takası gündeme gelebilir.

Fotospor

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