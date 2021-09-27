Beşiktaş'ta şoke eden taktik: Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu Sergen Yalçın'a çok farklı taktikler denetirken Mert Günok'u stoperde denemesi yok artık dedirtti.

Beşiktaş geride kalan 8 maçta 35 gol atan Ajax deplasmanına tek stoper Serdar Saatçı ile gidiyor… siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Wellinton sakat. Montero’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Son maçta Serdar’la beraber stoper oynayan Atiba sakatlandı. Siyah-beyazlılarda daha önce stoper oynayan Necip ve Mehmet Topal da sakat.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Josef: Sadece 3 kez stoper oynadı. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası’nda Giresunspor maçında ve ligde Konyaspor maçında, Al Ahli formasıyla ile de Al-Nassr maçlarında. Fenerbahçe 2, Al Ahli de 2 olmak üzere Josef kalede 4 gol gördü.

Umut Meraş: Boluspor’da forma giyerken Türkiye Kupası’nda Sinopspor maçında oynadı.

Can Bozdoğan, Rosier ve N’Sakala kariyerlerinde hiç stoper oynamadı.

MERT GÜNOK STOPERDE OYNADI

Sergen Yalçın’ın bazı idmanlarda yokluklar nedeniyle ikinci kaleci, Mert Günok’u stoper oynatması dikkat çekti. Yalçın’ın oyuncularını da, “sahaya 11 kişi çıktığımız zaman eksik değiliz” diyor.

Benzer bir durum Euro 2008’de Türk Milli Takımı’nın başına gelmişti… 23 kişilik kadrodan 9 oyuncu sakatlanmıştı. Fatih Terim’in elinde sadece 14 oyuncu kalmıştı. Bunlardan birisi de yedek kaleci Tolga Zengin’di. O maç öncesinde Terim gerek olursa Tolga’yı forvet olarak sahaya süreceğini açıklamıştı. Ancak yapmamıştı.