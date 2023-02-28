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Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kulüpten ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli’nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.

Sayın Bahçeli’nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.

Etiketler Beşiktaş bahçeli beşiktaş açıklama
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