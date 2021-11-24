Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'nde bir mağlubiyet daha
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci haftasında Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 kaybetti.
Siyah-beyazlılar 22. dakikada Gehzzal'ın penlatıdan attığı golle öne geçti.
Özelllikle Larin'le birçok gol fırsatı yakalayan ancak bunlardan yararlanamayan Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
Ajax 54. dakikada Sebastien Haller'in golüyle eşitliği yakaladı.
Haller 69. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.
Kalan sürede başka gol olmayınca Ajax sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Hollanda ekibi bu sonuçla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Beşiktaş puanla tanışamadı.
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