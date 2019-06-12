Boca Juniors Ever Banega'ya teklif yaptıklarını resmen açıklandı

Boca Juniors Sportif Direktörü Nicolas Burdisso, Galatasaray'ın da transferi için iletişime geçtiği Ever Banega'nın transferini istediklerini resmen açıkladı.

Burdisso, eski yıldızları için ilk teması gerçekleştirdiklerini kaydederken, "Görüşmeler yapılıyor ancak Avrupa'da böyle üst düzey oyunculara talip olunduğunda pazarlıklar biraz zor oluyor ve genellikle yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

BANEGA, "SÖZLEŞMEM VAR" DEDİ

Öte yandan ülkesine dönen ve futbola başladığı yerde çocuklarla ilgili bir projenin içinde yer alan Ever Banega, "Boca Juniors'a dönüyor musun?" sorularına yanıt verdi.

Banega, böyle bir anlaşmanın olmadığını vurgularken, "Kulübüme geri döneceğim, benim bir sözleşmem var" dedi.

G.SARAY'IN TEKLİFİ: 5 MİLYON EUR

İspanyol basını, Sevilla'nın Banega için 8 milyon Euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. İdari menajer Şükrü Hanedar önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Banega için resmi teklifi Sevilla'ya iletecek.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Banega geçen sezon tüm kulvarlarda Sevilla formasıyla 51 maça çıktı. Arjantinli yıldız 8 gol atmayı başardı.

Kaynak: Sporx

