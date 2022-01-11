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  4. Burak Yılmaz'dan Galatasaray yönetimini kızdıracak Fatih Terim paylaşımı

Burak Yılmaz'dan Galatasaray yönetimini kızdıracak Fatih Terim paylaşımı

Burak Yılmaz'dan Galatasaray yönetimini kızdıracak Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından eski öğrencisi Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.

Fatih Terim'in eski öğrencilerinden Burak Yılmaz, tecrübeli çalıştırıcıyı bu zor gününde yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen yıldız oyuncu imalı bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı yönetimin tepkisini alan Burak Yılmaz geri adım atmadı ve paylaşımını kaldırmadı.

"KÜÇÜK EJDERHA CEVAP VERİR"
"Panda, ejderhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejderha cevap verir: "Yol arkadaşı"

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.

Etiketler burak yılmaz fatih terim paylaşım
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