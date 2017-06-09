Milli Takım'a 1 yıl prim yok !
Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !
Fikret Orman: Burak Yılmaz’a sıcak bakarım
İşte Oscar Cardozo'nun yeni takımı
İşte Oscar Cardozo'nun yeni takımı
Gregory Van Der Wiel'e Ümit Akbulut şoku
Gregory Van Der Wiel'e Ümit Akbulut şoku
Canlı yayında açıkladı: Volkan Şen'i istiyoruz
Canlı yayında açıkladı: Volkan Şen'i istiyoruz
Kayserispor’un yeni hocası belli oldu
Kayserispor’un yeni hocası belli oldu
Salih Dursun imzayı attı ! İşte yeni takımı...
Salih Dursun imzayı attı ! İşte yeni takımı...
Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor
Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor
Süper Lig’de büyük kıyım ! Tam 33 ayrı isim...
Süper Lig’de büyük kıyım ! Tam 33 ayrı isim...
Müthiş maçta Arjantin'den Brezilya'ya altın gol !
Müthiş maçta Arjantin'den Brezilya'ya altın gol !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 09 Haziran 2017 22:34

Cardozo ülkesi Paraguay'da !

Trabzonspor'un eski futbolcularından Oscar Cardozo, Olympiakos'tan ayrılıp ülkesi Paraguay'a transfer olma kararı aldı.

Cardozo ülkesi Paraguay'da !
A+ A-

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo, Olympiakos'tan ayrılıp Paraguay'a transfer oluyor.

Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Cardozo, son iki sezondur Yunanistan ekibi Olympiakos'ta mücadele ediyordu. 34 yaşındaki futbolcunun son durak olarak ülkesinde oynamak istediği ve Paraguay'a transfer olacağı iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Pedro Aldave, Portekiz basınına yaptığı açıklamada ''Şu an gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Şimdi tatildeyiz, döndükten sonra başkan ile görüşeceğiz. Cardozo, kariyerini Paraguay'da bitirmek istiyor'' şeklinde konuştu.

Sporx

paraguay , cardozo , trabzonspor