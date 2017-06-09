Cardozo ülkesi Paraguay'da !

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo, Olympiakos'tan ayrılıp Paraguay'a transfer oluyor.

Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Cardozo, son iki sezondur Yunanistan ekibi Olympiakos'ta mücadele ediyordu. 34 yaşındaki futbolcunun son durak olarak ülkesinde oynamak istediği ve Paraguay'a transfer olacağı iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Pedro Aldave, Portekiz basınına yaptığı açıklamada ''Şu an gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Şimdi tatildeyiz, döndükten sonra başkan ile görüşeceğiz. Cardozo, kariyerini Paraguay'da bitirmek istiyor'' şeklinde konuştu.