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  4. Casillas'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı: Yakında intihar eder bu

Casillas'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı: Yakında intihar eder bu

Casillas'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı: Yakında intihar eder bu

İspanya'nın unutulmaz kalecisi Iker Casillas son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Iker Casillas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

"HAYATTAN KEYİF ALAMIYORUM"

İspanyol kaleci, "Uyku düzenim yok. İyiymiş gibi gözükmeye çalışıyorum. Hayattan keyif alamıyorum. Eski şarkılar dinliyorum. Artık hayal dahi kuramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YER TEMİZLERKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kırsal yaşamı sevdiğini aktaran Casillas son yaptığı paylaşımda yer temizlerken çekildiği kareyi paylaştı. Efsane file bekçisinin bu fotoğrafı da olay oldu.

"YAKINDA İNTİHAR EDER"

 

Etiketler Casillas fotoğraf
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